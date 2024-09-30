В Киевской области обломки дронов упали в шести районах, есть возгорание и разрушения

По словам Кравченко, воздушная тревога продолжалась 7 часов. Во время отражения атаки были уничтожены все воздушные цели.

Пострадавших среди гражданских нет, а попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не зафиксировано.

Фото: в Киевской области обломки дронов упали в шести районах (t.me/kyivregionpolice)

В то же время обломки сбитых целей были обнаружены в шести районах области:

в пяти районах в результате падения обломков возникли возгорания травяного настила и стерни;

в одном из районов - произошел пожар в частном доме;

в другом - обломки повредили кладбище.

Добавим, что, по словам городского головы Киева Виталия Кличко, обломки вражеского беспилотного летательного аппарата (БпЛА) были также обнаружены возле одного из жилых домов Оболонского района столицы.

Обстрел Украины

В ночь на 30 сентября террористы запустили по Украине:

одну баллистическую ракету «Искандер-М»;

одну управляемую авиационную ракету Х-59/69;

одну противорадиолокационную ракету Х-31П;

73 ударных БпЛА типа Shahed.

Противовоздушной обороне удалось уничтожить: