В Киевской области обломки дронов упали в шести районах, есть возгорание и разрушения

Этой ночью, 30 сентября, россияне совершили очередную массированную атаку ударными дронами на Киевскую область. Обломки сбитых целей были зафиксированы в шести районах региона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу главы Киевской облгосадминистрации Руслана Кравченко.
По словам Кравченко, воздушная тревога продолжалась 7 часов. Во время отражения атаки были уничтожены все воздушные цели.
Пострадавших среди гражданских нет, а попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не зафиксировано.
Фото: в Киевской области обломки дронов упали в шести районах (t.me/kyivregionpolice)
В то же время обломки сбитых целей были обнаружены в шести районах области:
Добавим, что, по словам городского головы Киева Виталия Кличко, обломки вражеского беспилотного летательного аппарата (БпЛА) были также обнаружены возле одного из жилых домов Оболонского района столицы.
В ночь на 30 сентября террористы запустили по Украине:
Противовоздушной обороне удалось уничтожить:
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