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У Києві на Оболоні виявили уламки російського дрона

Понеділок 30 вересня 2024 09:01
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У Києві на Оболоні виявили уламки російського дрона Фото: мер Києва Віталій Кличко (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

В Оболонському районі Києва біля одного з житлових будинків були виявлені уламки ворожого безпілотного літального апарата (БпЛА). На місці інциденту працюють всі необхідні служби.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

"В Оболонському районі, біля одного з житлових будинків, виявили уламки ворожого БпЛА Всі необхідні служби працюють на місці", - заявив він.

При цьому інформації щодо постраждалих або пошкоджень немає.

Нічна повітряна атака

В ніч на 30 вересня російські окупанти знову здійснили комбіновану повітряну атаку на Україну, використовуючи дрони-камікадзе, ракетне озброєння та авіабомби. Перед цим увечері ворог запустив ударні безпілотники типу "Шахед", що призвело до оголошення повітряної тривоги в кількох областях.

Після першої години ночі тривога щодо повітряної загрози пролунала і в Києві через наближення дронів-камікадзе. Згодом стало відомо про роботу сил ППО у столиці, де також було чути вибухи. Активні дії протиповітряної оборони відбувалися і на Київщині через фіксацію "Шахедів" у регіоні.

У Кривому Розі також було зафіксовано вибухи, перед якими окупанти здійснили запуск балістичних ракет по місту.

Сили протиповітряної оборони знешкодили всі дрони-камікадзе типу "Шахед", які ворог використав для ударів по Києву.

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