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Росія вночі запустила більше 70 дронів та декілька ракет: скільки збила ППО

Понеділок 30 вересня 2024 08:51
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Росія вночі запустила більше 70 дронів та декілька ракет: скільки збила ППО Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 30 вересня Росія атакувала Україну декількома ракетами, а також ударними безпілотними літальними апаратами (БпЛА). Протиповітряна оборона (ППО) знищила 67 дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Telergam-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Загалом ворог запустив по території Україні 76 засобів повітряного нападу, серед яких:

  • одна балістична ракета "Іскандер-М" із окупованого Криму;
  • одна керована авіаційна ракета Х-59/69 із повітряного простору тимчасово окупованої території Запорізької області;
  • одна протирадіолокаційна ракета Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря;
  • 73 ударних БпЛА типу Shahed, із районів російських Курська, Єйська, Орела.

До відбиття атаки була залучена авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Загалом вдалось знищити:

  • одну керовану авіаційну ракету Х-59/69;
  • 67 ворожих ударних БпЛА типу Shahed у Київській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Житомирській, Полтавській та низці інших областей.

"Один безпілотник полетів у напрямку Білорусі, ще три – локаційно втрачено у північних регіонах України внаслідок протидії РЕБ. Один БпЛА залишається в повітряному просторі України, йде бойова робота", - пишуть Повітряні сили.

Обстріли України

Від початку повномасштабного вторгнення російські терористи регулярно вдаються до масованих атак проти України. Зокрема під удар потрапляють об'єкти енергетичної інфраструктури.

У тому ж числі, майже кожної ночі ворог запускає по Україні безпілотники типу Shahed.

Як приклад, у ніч на 29 вересня терористи застосували 22 ударних дрони. Тоді ж ППО вдалось знищити 15 безпілотників.

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