У Київській області три населені пункти залишаються без світла через негоду
У Київській області аварійні відключення електроенергії через негоду. Без електрики залишаються три населені пункти в Бориспільському районі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Київської ОВА Олексія Кулеби.
"Мокрий сніг та пориви вітру спричинили аварійні відключення електроенергії в регіоні. Попри складні погодні умови, енергетики оперативно відновлюють пошкодження. Наразі без електрики через негоду залишаються три населені пункти в Бориспільському районі, це 3800 родин", - написав Кулеба.
Він зазначив, що погода впливає також і на темпи відновлення пошкодженої внаслідок обстрілів РФ мережі. Наразі 50% абонентів планово без електропостачання.
"Спільно з енергетиками робимо все, щоб відновити електрику й повернутися до вимкнень із графіком. Вкотре наголошую, що багато залежить від нас. Продовжуємо тотальну економію та не включаємо все одразу, коли електрика з’являється", - додав голова ОВА.
Нагадаємо, у Київській області сьогодні, 15 грудня, діють екстрені відключення світла. Проте у столиці світло вимикають за графіками.
Також раніше ми писали, що вчора, 14 грудня, обмеження в енергопостачанні дещо знизилися, а майже всі "світло-сірі" зони у графіках були заживлені.
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