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В Киевской области три населенных пункта остаются без света из-за непогоды

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Киевская область, Четверг 15 декабря 2022 19:01
В Киевской области три населенных пункта остаются без света из-за непогоды Фото: в Киевской области три населенных пункта остаются без света из-за непогоды (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В Киевской области аварийные отключения электроэнергии из-за непогоды. Без электричества остаются три населенных пункта в Бориспольском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Киевской ОВА Алексея Кулебы.

"Мокрый снег и порывы ветра повлекли за собой аварийные отключения электроэнергии в регионе. Несмотря на сложные погодные условия, энергетики оперативно восстанавливают повреждения. Сейчас без электричества из-за непогоды остаются три населенных пункта в Бориспольском районе, это 3800 семей", - написал Кулеба.

Он отметил, что погода влияет также и на темпы восстановления поврежденной в результате обстрелов РФ сети. Пока 50% абонентов планово без электроснабжения.

"Совместно с энергетиками делаем все, чтобы восстановить электричество и вернуться к отключениям с графиком. Еще раз подчеркиваю, что многое зависит от нас. Продолжаем тотальную экономию и не включаем все сразу, когда электричество появляется", - добавил глава ОВА.

Напомним, в Киевской области сегодня, 15 декабря, действуют экстренные отключения света. Однако в столице свет выключают по графику.

Также ранее мы писали, что вчера, 14 декабря, ограничения в энергоснабжении несколько снизились, а почти все "светло-серые" зоны в графиках были заживлены.

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Киевская область Непогода в Украине відключеня світла Электроэнергия
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