Опалювальний сезон в Україні: 13 областей уже підключають тепло до будинків

Вівторок 28 жовтня 2025 14:16
Фото: 13 областей уже підключають тепло до будинків (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Опалювальний сезон вже розпочався у більшості областей України, на сьогодні є часткове підключення в 13 регіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства розвитку громад та територій.

"Опалювальний сезон стартував за безпрецедентних атак ворога на об’єкти енергетичної, теплової генерації. Об’єкти житлового фонду, теплового та водопровідно-каналізаційного господарства щоденно потерпають від ворожих обстрілів", - зазначив заступник Міністра розвитку громад та територій Костянтин Ковальчук.

Він також додав, що у Кабміні прогнозують нелегку зиму, але попри це технічна готовність підприємств теплопостачання комунальної сфери дозволяє розпочати опалювальний сезон.

На сьогодні більше 55% об’єктів соціальної сфери вже підключені до тепла, серед них понад 5 тисяч дитячих садків, майже 6 тисяч закладів освіти та понад 2 тисячі – закладів охорони здоров’я. Поступово тепло подається і до житлових будинків – на сьогодні є часткове підключення в 13 регіонах.

Загалом для старту опалювального сезону до роботи були підготовлені більше ніж 17,5 тисячі котелень та 17 тисяч кілометрів теплових мереж, з яких 340 км було замінено, проведені капітальні ремонти та заміни котлів.

Що передувало

Варто зауважити, що старт опалювального сезону в Україні затягнувся через регулярні російські обстріли та теплу погоду. Однак в деяких областях вже дали тепло у квартири.

Наприклад, Суми поступово входять в опалювальний сезон. За даними місцевої влади, теплопостачання в місті подається за графіком.

Для повного розгортання теплопостачання потрібно 3-5 діб, це необхідно для безпечного і рівномірного запуску тепла до осель.

