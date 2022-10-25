Фото: у Київській області сьогодні лунатимуть вибухи: в ОВА назвали причину (Віталій Носач, РБК-Україна)

Сьогодні у Київській області пройдуть навчання для саперів, а також знищення вибухонебезпечних предметів. Через це жителів деяких громад можуть чути звуки вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську ОВА.

Зазначається, що у Вишгородському районі пройдуть навчання для саперів. У планах заходів - відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів. До того ж, у Бориспільському районі спеціалісти ДСНС знищуватимуть ВНП.