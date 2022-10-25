В Киевской области сегодня будут раздаваться взрывы: в ОВА назвали причину
Фото: в Киевской области сегодня будут раздаваться взрывы: в ОВА назвали причину (Виталий Носач, РБК-Украина)
Сегодня в Киевской области пройдут учения для саперов, а также уничтожение взрывоопасных предметов. Поэтому жителей некоторых общин могут слышать звуки взрывов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую ОВА.
В Вышгородском районе пройдут обучение для саперов. В планах мероприятий - отработка навыков извлечения и ликвидации взрывоопасных предметов.
К тому же, в Бориспольском районе специалисты ГСЧС будут уничтожать ВНП.
Напомним, ООН хочет помочь Украине провести разминирование определенных территорий и предоставит необходимую для этого технику.
Отметим, что россияне заминировали почти все места массовых захоронений украинцев.
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