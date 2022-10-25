Фото: в Киевской области сегодня будут раздаваться взрывы: в ОВА назвали причину (Виталий Носач, РБК-Украина)

Сегодня в Киевской области пройдут учения для саперов, а также уничтожение взрывоопасных предметов. Поэтому жителей некоторых общин могут слышать звуки взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую ОВА.

В Вышгородском районе пройдут обучение для саперов. В планах мероприятий - отработка навыков извлечения и ликвидации взрывоопасных предметов. К тому же, в Бориспольском районе специалисты ГСЧС будут уничтожать ВНП.