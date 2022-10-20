ООН допоможе Україні з розмінуванням та передасть необхідну техніку

Фото: ООН допоможе Україні з розмінуванням та передасть необхідні засоби (minre.gov.ua)

Управління ООН з обслуговування проєктів (ЮНОПС) допоможе Україні провести розмінування певних територій та надасть необхідну для цього техніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"20 команд ДСНС та Державної спецслужби транспорту отримають технічні засоби та засоби персонального захисту", - йдеться у повідомленні. Мова йде про наступний пакет допомоги: металодетектори;

броньовані шоломи;

бронежилети;

мінні трали;

широкорамкові металошукачі;

броньовані екскаватори. Це все має допомогти піротехнікам очищати територію України від вибухонебезпечних предметів. Про це домовилися на робочій зустрічі команди Мінреінтеграції з представниками Управління ООН з обслуговування проєктів.