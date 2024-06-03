ua en ru
Пн, 03 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Київській області розповіли про аварійні відключення світла через негоду: де найбільше

Понеділок 03 червня 2024 03:27
UA EN RU
У Київській області розповіли про аварійні відключення світла через негоду: де найбільше Фото: негода у Київській області знеструмила тисячі абонентів (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Складні погодні умови та дощ зі шквальним вітром призвели до знеструмлень у Київській області та зникнення світла у тисяч абонентів. Найбільше аварійні відключення торкнулися трьох районів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку начальника Київської обласної військової адміністрації (КОВА) Руслана Кравченка.

За словами чиновника, внаслідок негоди у неділю, 2 червня, понад 8,3 тисячі родин в Київській області залишилися без електроенергії.

Він також навів дані ДТЕК "Київські регіональні мережі" про те, що внаслідок дощу та шквального вітру найбільше аварійних відключень вчора ввечері фіксувалося у Бучанському, Обухівському та Вишгородському районах.

Між тим він відзначив роботу енергетиків, які оперативно ліквідовують наслідки негоди та "роблять все можливе, щоб максимально швидко повернути людям світло".

Які ще наслідки негоди в Київській області

Крім того, розповів Кравченко, в Ірпіні внаслідок сильної зливи була підтоплена проїжджа частина однієї з вулиць та цокольний поверх дев'ятиповерхівки.

"Також шквальний вітер повалив дерева на деяких автошляхах та лінію електропередач", - повідомив очільник КОВА.

У Київській області були зафіксовані 4 такі випадки. Чиновник додав, що працівники та техніка ДСНС вже працюють над ліквідацією наслідків.

Нагадаємо, вчора, 2 червня, киян та гостей столиці попередили про небезпечні метеорологічні явища в місті та області - очікувалися гроза, град та шквали 15-20 м/с. В Українському гідрометцентрі заявили, що був оголошений І рівень небезпечності ("жовтий").

До слова, перед тим синоптики Укргідрометцентру дали прогноз погоди на період з 3 по 7 червня. За їх словами, весь робочий тиждень в Україні вдень місцями буде по +30 градусів та вище, але без дощів з грозами все ж таки не обійдеться.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
В'ячеслав Негода Київська область Відключеня світла
NEWS
Чи треба проходити ВЛК для оформлення броні від мобілізації: пояснення юриста
Чи треба проходити ВЛК для оформлення броні від мобілізації: пояснення юриста
DAILY
(Не) учасники. Яка роль США та Китаю на саміті миру по Україні та що якщо їхніх лідерів не буде
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна (Не) учасники. Яка роль США та Китаю на саміті миру по Україні та що якщо їхніх лідерів не буде