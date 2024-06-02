Спека за "тридцятку". Синоптики дали прогноз на робочий тиждень в Україні

Весь робочий тиждень в Україні вдень термометри місцями показуватимуть стабільні +30 градусів та вище. Але без дощів з грозами все ж таки не обійдеться.

Про це це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Понеділок, 3 червня

У понеділок, 3 червня, в Україні дощі із грозами очікуються частково на заході України. Їх повсюдно розбавлять грози. А саме:

у Львівській;

у Закарпатській;

у Чернівецькій областях.

Нічні температури розподілятимуться за принципом - що ближче до сходу, то тепліше. Наприклад, якщо на заході вночі очікується +12…+14, то вже в центрі +14…+16, на півночі – +15…+17. На сході вночі, зокрема, на Луганщині, +19...+21, на південному сході - в межах +16...+18.

Вдень буде на заході - +24...+26 градусів, у центрі - +25...+27, але подекуди до +29, на півночі - також до +27. Найспекотніше буде на сході, максимально - до +32 градусів.

Погода в Україні 3 червня (meteo.gov.ua)

Вівторок, 4 червня

У вівторок, 4 червня, дощі з грозами накриють більшу частину України, перейшовши із заходу і на південь, північ та центр. Цього дня дощів не буде:

на півдні - у Криму та в Херсонській області;

на південному сході - у Дніпропетровській та Запорізькій областях;

у Харківській, Донецькій та Луганській областях.

Вночі на заході температура залишиться такою самою як у понеділок, в інших - на пару градусів вище. Наприклад, у Донецькій та Запорізькій областях уночі буде до +21 градуса.

Вдень варто очікувати на температурний "роздрай", особливо в центральних регіонах. Так, на заході найхолодніше буде на Прикарпатті +21...+23, в решті областей - +22...+24. У центрі залежно від регіону температура "стрибатиме", починаючи від +24...+26, місцями буде +26...+28, +27...+29 і навіть до +31 (у Кіровоградській, Полтавській областях). На південному сході варто чекати до +32, на сході, на Донеччині - до +33, а найспекотніше буде в Криму - до +35!

Погода в Україні 4 червня (meteo.gov.ua)

Середа, 5 червня

У середу, 5 червня, в Україні дощі продовжуватимуть лити практично по всій території України. Сухими залишаться:

Крим та Херсонська область;

Запорізька область;

Донецька та Луганська області.

Нічні температури не виб'ються із загальної картини минулих двох днів. Вдень, мабуть, через дощі, які повсюдно, якщо й пройдуть, йдуть у парі з грозами, трохи похолодає.

Водночас у цей день буде не без рекордів. Наприклад, у Луганській, Донецькій, Запорізькій областях буде близько +31...+33. У Криму продовжить "смажити", до +35 градусів.

Погода в Україні 5 червня (meteo.gov.ua)

Четвер, 6 червня

У четвер, 6 червня, судячи з карти, дощі ходитимуть краєм, але повністю заллють лише захід. Дощі очікуються:

на заході;

на півночі (у Сумській та Чернігівській областях);

у Харківській області;

в Криму;

на сході (і в Донецькій, і Луганській областях).

Вся решта території України залишиться в сухій зоні.

Вночі градуси продовжать триматися вище вказаних значень. На заході переважатимуть нічні температури в межах +13...+15. Найтепліше вночі буде навіть не в Криму, а на сході - до +20, +21 градусів.

Вдень буде також тепло. Спекотні +30 синоптики прогнозують:

на півдні (у Криму, Херсонській та Миколаївській областях);

у Луганській області;

на південному сході (у Запорізькій та Дніпропетровській областях).

Погода в Україні 6 червня (meteo.gov.ua)

П'ятниця, 7 червня

У п'ятницю, 7 червня, в Україні дощі затримаються тільки на заході і то не скрізь.

у Львівській;

в Івано-Франківській;

у Закарпатській;

у Чернівецькій областях.

На заході вночі похолодає до +10...+12 градусів. В інших регіонах вночі теж температура опуститься, але незначно, в середньому на +1...+2 градусів. Найтепліше буде вночі на сході та півдні, в межах +17...+19, у Криму - +16...+18.

Вдень у більшості регіонів буде +25...+27 градусів. На заході найхолодніше, в межах +23...+25. Але рекорд зі знаком "мінус" поб'ють північні регіони - вдень +21...+23. Найтепліше вдень буде:

Крим, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Дніпропетровська області - +28 ... +30 градусів;

Донецька, Луганська області – +27...+29 градусів;

Харківська - +26...+28.

Погода в Україні 7 червня (meteo.gov.ua)