Спека за "тридцятку". Синоптики дали прогноз на робочий тиждень в Україні
Весь робочий тиждень в Україні вдень термометри місцями показуватимуть стабільні +30 градусів та вище. Але без дощів з грозами все ж таки не обійдеться.
Про це це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Понеділок, 3 червня
У понеділок, 3 червня, в Україні дощі із грозами очікуються частково на заході України. Їх повсюдно розбавлять грози. А саме:
- у Львівській;
- у Закарпатській;
- у Чернівецькій областях.
Нічні температури розподілятимуться за принципом - що ближче до сходу, то тепліше. Наприклад, якщо на заході вночі очікується +12…+14, то вже в центрі +14…+16, на півночі – +15…+17. На сході вночі, зокрема, на Луганщині, +19...+21, на південному сході - в межах +16...+18.
Вдень буде на заході - +24...+26 градусів, у центрі - +25...+27, але подекуди до +29, на півночі - також до +27. Найспекотніше буде на сході, максимально - до +32 градусів.
Погода в Україні 3 червня (meteo.gov.ua)
Вівторок, 4 червня
У вівторок, 4 червня, дощі з грозами накриють більшу частину України, перейшовши із заходу і на південь, північ та центр. Цього дня дощів не буде:
- на півдні - у Криму та в Херсонській області;
- на південному сході - у Дніпропетровській та Запорізькій областях;
- у Харківській, Донецькій та Луганській областях.
Вночі на заході температура залишиться такою самою як у понеділок, в інших - на пару градусів вище. Наприклад, у Донецькій та Запорізькій областях уночі буде до +21 градуса.
Вдень варто очікувати на температурний "роздрай", особливо в центральних регіонах. Так, на заході найхолодніше буде на Прикарпатті +21...+23, в решті областей - +22...+24. У центрі залежно від регіону температура "стрибатиме", починаючи від +24...+26, місцями буде +26...+28, +27...+29 і навіть до +31 (у Кіровоградській, Полтавській областях). На південному сході варто чекати до +32, на сході, на Донеччині - до +33, а найспекотніше буде в Криму - до +35!
Погода в Україні 4 червня (meteo.gov.ua)
Середа, 5 червня
У середу, 5 червня, в Україні дощі продовжуватимуть лити практично по всій території України. Сухими залишаться:
- Крим та Херсонська область;
- Запорізька область;
- Донецька та Луганська області.
Нічні температури не виб'ються із загальної картини минулих двох днів. Вдень, мабуть, через дощі, які повсюдно, якщо й пройдуть, йдуть у парі з грозами, трохи похолодає.
Водночас у цей день буде не без рекордів. Наприклад, у Луганській, Донецькій, Запорізькій областях буде близько +31...+33. У Криму продовжить "смажити", до +35 градусів.
Погода в Україні 5 червня (meteo.gov.ua)
Четвер, 6 червня
У четвер, 6 червня, судячи з карти, дощі ходитимуть краєм, але повністю заллють лише захід. Дощі очікуються:
- на заході;
- на півночі (у Сумській та Чернігівській областях);
- у Харківській області;
- в Криму;
- на сході (і в Донецькій, і Луганській областях).
Вся решта території України залишиться в сухій зоні.
Вночі градуси продовжать триматися вище вказаних значень. На заході переважатимуть нічні температури в межах +13...+15. Найтепліше вночі буде навіть не в Криму, а на сході - до +20, +21 градусів.
Вдень буде також тепло. Спекотні +30 синоптики прогнозують:
- на півдні (у Криму, Херсонській та Миколаївській областях);
- у Луганській області;
- на південному сході (у Запорізькій та Дніпропетровській областях).
Погода в Україні 6 червня (meteo.gov.ua)
П'ятниця, 7 червня
У п'ятницю, 7 червня, в Україні дощі затримаються тільки на заході і то не скрізь.
- у Львівській;
- в Івано-Франківській;
- у Закарпатській;
- у Чернівецькій областях.
На заході вночі похолодає до +10...+12 градусів. В інших регіонах вночі теж температура опуститься, але незначно, в середньому на +1...+2 градусів. Найтепліше буде вночі на сході та півдні, в межах +17...+19, у Криму - +16...+18.
Вдень у більшості регіонів буде +25...+27 градусів. На заході найхолодніше, в межах +23...+25. Але рекорд зі знаком "мінус" поб'ють північні регіони - вдень +21...+23. Найтепліше вдень буде:
- Крим, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Дніпропетровська області - +28 ... +30 градусів;
- Донецька, Луганська області – +27...+29 градусів;
- Харківська - +26...+28.
Погода в Україні 7 червня (meteo.gov.ua)
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