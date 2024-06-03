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В Киевской области рассказали об аварийных отключениях света из-за непогоды: где больше всего

Понедельник 03 июня 2024 03:27
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В Киевской области рассказали об аварийных отключениях света из-за непогоды: где больше всего Фото: непогода в Киевской области обесточило тысячи абонентов (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Сложные погодные условия и дождь со шквальным ветром привели к обесточиванию в Киевской области и исчезновению света у тысяч абонентов. Больше всего аварийные отключения затронули три района.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу начальника Киевской областной военной администрации (КОВА) Руслана Кравченко.

По словам чиновника, в результате непогоды в воскресенье, 2 июня, более 8,3 тысячи семей в Киевской области остались без электроэнергии.

Он также привел данные ДТЭК "Киевские региональные сети" о том, что в результате дождя и шквального ветра наибольшее число аварийных отключений вчера вечером фиксировалось в Бучанском, Обуховском и Вышгородском районах.

Между тем, он отметил работу энергетиков, которые оперативно ликвидируют последствия непогоды и "делают все возможное, чтобы максимально быстро вернуть людям свет".

Какие еще последствия непогоды в Киевской области

Кроме того, рассказал Кравченко, в Ирпене в результате сильного ливня была подтоплена проезжая часть одной из улиц и цокольный этаж девятиэтажки.

"Также шквальный ветер повалил деревья на некоторых автодорогах и линию электропередач", - сообщил глава КОВА.

В Киевской области были зафиксированы 4 таких случая. Чиновник добавил, что работники и техника ГСЧС уже работают над ликвидацией последствий.

Напомним, вчера, 2 июня, киевлян и гостей столицы предупредили об опасных метеорологических явлениях в городе и области - ожидалась гроза, град и шквалы 15-20 м/с. В Украинском гидрометцентре заявили, что был объявлен I уровень опасности ("желтый").

К слову, до этого синоптики Укргидрометцентра дали прогноз погоды на период с 3 по 7 июня. По их словам, вся рабочая неделя в Украине днем ​​местами будет по +30 градусов и выше, но без дождей с грозами все же не обойдется.

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Вячеслав Негода Киевская область Отключения света
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