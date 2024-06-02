Град, гроза та шквали. У Києві та області оголосили штормове попередження
Фото: у Києві та області оголосили штормове попередження (Getty Images)
Киян та гостей столиці попередили про небезпечні метеорологічні явища в місті та області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Українського гідрометеорологічного центру.
"До кінця доби 2 червня гроза, град та шквали 15-20 м/с. І рівень небезпечності, жовтий", - повідомили в Укргідрометцентрі.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, якою буде погода у перші вихідні літа.
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