Град, гроза та шквали. У Києві та області оголосили штормове попередження

Фото: у Києві та області оголосили штормове попередження (Getty Images)

Киян та гостей столиці попередили про небезпечні метеорологічні явища в місті та області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Українського гідрометеорологічного центру.

"До кінця доби 2 червня гроза, град та шквали 15-20 м/с. І рівень небезпечності, жовтий", - повідомили в Укргідрометцентрі.