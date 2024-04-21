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У Німеччині перекинувся автобус зі школярами, постраждали майже 30 людей

Німеччина, Неділя 21 квітня 2024 15:14
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У Німеччині перекинувся автобус зі школярами, постраждали майже 30 людей Фото: в Німеччині перевернувся автобус з учнями (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

У Німеччині перевернувся двоповерховий автобус зі старшокласниками, які прямували на екскурсію в Британію. В результаті аварії постраждав водій автобуса та 27 школярів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt.

За даними німецької поліції, три дівчини та хлопець отримали серйозні травми. Вони перебувають у лікарні, але загрози їхньому життю немає.

Водій автобуса також потрапив у лікарню з легкими травмами. Легко травмувалися ще 16 школярів, але їм допомогу надали на місці. Вчителі, які супроводжували старшокласників, залишилися неушкодженими, але були в шоковому стані.

Загалом в автобусі перебували 67 учнів віком від 14 до 15 років, а також п'ятеро вчителів. Автобус прямував з Марбурга на шкільну екскурсію до Англії, але на автодорозі А45 автобус з'їхав в кювет та перевернувся на бік.

Нагадаємо, днями у Запоріжжі сталася аварія, в результаті якої один з автомобілів загорівся. Жертвами зіткнення автомобілів Nissan X-Trail та Audi стали дві людини, ще одна - постраждала.

А в середині квітня на околицях Києва зіткнулися відразу шість автомобілів. В масштабній аварії на 17-му кілометрі Брест-Литовського шосе травмувались пʼятеро осіб.

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