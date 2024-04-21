У Німеччині перекинувся автобус зі школярами, постраждали майже 30 людей

У Німеччині перевернувся двоповерховий автобус зі старшокласниками, які прямували на екскурсію в Британію. В результаті аварії постраждав водій автобуса та 27 школярів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt .

За даними німецької поліції, три дівчини та хлопець отримали серйозні травми. Вони перебувають у лікарні, але загрози їхньому життю немає.

Водій автобуса також потрапив у лікарню з легкими травмами. Легко травмувалися ще 16 школярів, але їм допомогу надали на місці. Вчителі, які супроводжували старшокласників, залишилися неушкодженими, але були в шоковому стані.