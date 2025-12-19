ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

У Київській області в приватній перетримці загинули понад 50 тварин: деталі справи

П'ятниця 19 грудня 2025 21:51
UA EN RU
У Київській області в приватній перетримці загинули понад 50 тварин: деталі справи Фото: У Київській області у приватній перетримці загинули тварини (freepik.com)
Автор: Тетяна Веремєєва

У Київській області поліція розслідує факт масової загибелі котів і собак у приватній перетримці в селі Кременище Обухівського району.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на поліцію Київської області та волонтерів об’єднання "Плюшка".

За інформацією волонтерів, тіла тварин виявили в будинку жінки, яка називала себе волонтеркою та брала котів і собак на перетримку. Разом із поліцією з приміщення винесли щонайменше 51 загиблу тварину.

Водночас вдалося врятувати близько 40 котів і одну собаку. Усіх живих тварин у важкому стані доправили до ветеринарних клінік.

В об’єднанні "Плюшка" повідомили, що протягом тривалого часу надходили сигнали про можливі порушення, однак підтвердити це вдавалося не одразу. За їхніми словами, жінка роками брала тварин нібито для порятунку.

Позиція поліції

У поліції Київської області зазначили, що повідомлення про виявлення тіл тварин надійшло 18 грудня. Правоохоронці працюють на місці та встановлюють усі обставини події.

Слідчі Обухівського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами (ч. 3 ст. 299 КК України). Досудове розслідування триває.

Раніше РБК-Україна розповідало, що в Броварах Київської області поліція перевіряла інформацію про можливу стрілянину підлітків по тваринах. Правоохоронці виявили шокуючий допис у соцмережах.

Також ми розповідали, що в Буковелі зафіксували випадок жорстокого поводження з конем: у соцмережах з’явилося відео, де чоловік б’є тварину палицею.

