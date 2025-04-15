Підлітки могли стріляти по тваринах на Київщині: поліція почала перевірку

У Броварах на Київщині підлітків підозрюють у стрілянині по тваринах. Поліція вже взялася за перевірку шокуючого допису, що з'явився в соцмережах.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на повідомлення в Telegram ГУНП в Київській області .

Поліцейські Броварського райуправління зареєстрували подію та розпочали перевірку. Громадян, яким відома будь-яка інформація про цей випадок, просять звертатися до поліції за телефоном 097 759 43 24 або на спецлінію "102".

Поліція Київської області встановлює обставини інциденту за участі підлітків у Броварах, які, ймовірно, стріляли по тваринах. Як повідомили правоохоронці, сьогодні, 15 квітня, під час моніторингу соцмереж було виявлено відповідний допис.

Раніше РБК-Україна писало, що у Рівненській області чоловік застрелив собаку своєї тітки, стверджуючи, що тварина раніше нападала на його овець. Інцидент стався 10 квітня в селі Іллін. Жінка почула постріл і крик собаки, після чого виявила, що її пес загинув. Чоловік пояснив, що зробив постріл, щоб налякати собаку, але не впевнений, чи влучив у неї. Поліція розпочала досудове розслідування за фактом жорстокого поводження з тваринами.

До того, у лютому, в одному з населених пунктів Одеської області 25-річний чоловік, перебуваючи в гостях, застрелив собаку господарів з пневматичної гвинтівки після того, як дізнався, що тварина нібито їсть курей. Собака загинула від кульового поранення. Поліція повідомила чоловіку про підозру в жорстокому поводженні з тваринами, що передбачає покарання до трьох років позбавлення волі.

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