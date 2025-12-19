В Киевской области в частной передержке погибли более 50 животных: детали дела
В Киевской области полиция расследует факт массовой гибели котов и собак в частной передержке в селе Кременище Обуховского района.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киевской области и волонтеров объединения "Плюшка".
По информации волонтеров, тела животных обнаружили в доме женщины, которая называла себя волонтером и брала кошек и собак на передержку. Вместе с полицией из помещения вынесли по меньшей мере 51 погибшее животное.
В то же время удалось спасти около 40 котов и одну собаку. Всех живых животных в тяжелом состоянии доставили в ветеринарные клиники.
В объединении "Плюшка" сообщили, что в течение длительного времени поступали сигналы о возможных нарушениях, однако подтвердить это удавалось не сразу. По их словам, женщина годами брала животных якобы для спасения.
Позиция полиции
В полиции Киевской области отметили, что сообщение об обнаружении тел животных поступило 18 декабря. Правоохранители работают на месте и устанавливают все обстоятельства происшествия.
Следователи Обуховского районного управления полиции открыли уголовное производство по факту жестокого обращения с животными (ч. 3 ст. 299 УК Украины). Досудебное расследование продолжается.
