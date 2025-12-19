ua en ru
Пт, 19 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

В Киевской области в частной передержке погибли более 50 животных: детали дела

Пятница 19 декабря 2025 21:51
UA EN RU
В Киевской области в частной передержке погибли более 50 животных: детали дела Фото: В Киевской области в частной передержке погибли животные (freepik.com)
Автор: Татьяна Веремеева

В Киевской области полиция расследует факт массовой гибели котов и собак в частной передержке в селе Кременище Обуховского района.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киевской области и волонтеров объединения "Плюшка".

По информации волонтеров, тела животных обнаружили в доме женщины, которая называла себя волонтером и брала кошек и собак на передержку. Вместе с полицией из помещения вынесли по меньшей мере 51 погибшее животное.

В то же время удалось спасти около 40 котов и одну собаку. Всех живых животных в тяжелом состоянии доставили в ветеринарные клиники.

В объединении "Плюшка" сообщили, что в течение длительного времени поступали сигналы о возможных нарушениях, однако подтвердить это удавалось не сразу. По их словам, женщина годами брала животных якобы для спасения.

Позиция полиции

В полиции Киевской области отметили, что сообщение об обнаружении тел животных поступило 18 декабря. Правоохранители работают на месте и устанавливают все обстоятельства происшествия.

Следователи Обуховского районного управления полиции открыли уголовное производство по факту жестокого обращения с животными (ч. 3 ст. 299 УК Украины). Досудебное расследование продолжается.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что в Броварах Киевской области полиция проверяла информацию о возможной стрельбе подростков по животным. Правоохранители обнаружили шокирующее сообщение в соцсетях.

Также мы рассказывали, что в Буковеле зафиксировали случай жестокого обращения с лошадью: в соцсетях появилось видео, где мужчина бьет животное палкой.

Читайте РБК-Украина в Google News
жорстоке повождення з тваринами Домашние питомцы Животные
Новости
Зеленский назвал важной победой решение ЕС по Украине
Зеленский назвал важной победой решение ЕС по Украине
Аналитика
План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ