В Київській області прикордонники виявили чоловіка, який мав зв'язки з так званою "ДНР".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Держприкордонслужби.
Правоохоронці виявили світлини, де чоловік позує у формі "поліції "ДНР".
Свою причетність затриманий заперечує. За його словами він сфотографувався під час застілля з проросійським бойовиком.
Версію затриманого перевірятимуть компетентні органи.
Фото: в Київській області прикордонники затримали любителя "ДНРівських маскарадів" (t.me/DPSUkr)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ затримала ще трьох прокремлівських інтернет-агітаторів, які публічно виправдовували збройну агресію Росії.
Також нещодавно було повідомлено про підозру блогеру Юрію Подоляку, який працює на Кремль.
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