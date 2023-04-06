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В Київській області прикордонники затримали любителя "ДНРівських маскарадів"

Фото: в Київській області прикордонники затримали любителя "ДНРівських маскарадів" (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

В Київській області прикордонники виявили чоловіка, який мав зв'язки з так званою "ДНР".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Держприкордонслужби.

Правоохоронці виявили світлини, де чоловік позує у формі "поліції "ДНР".

Свою причетність затриманий заперечує. За його словами він сфотографувався під час застілля з проросійським бойовиком.

Версію затриманого перевірятимуть компетентні органи.

Фото: в Київській області прикордонники затримали любителя "ДНРівських маскарадів" (t.me/DPSUkr)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ затримала ще трьох прокремлівських інтернет-агітаторів, які публічно виправдовували збройну агресію Росії.

Також нещодавно було повідомлено про підозру блогеру Юрію Подоляку, який працює на Кремль.

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