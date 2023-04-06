Підтримували ПВК "Вагнера" та намагались дискредитувати ЗСУ: затримано трьох агітаторів

Служба безпеки Україна викрила ще трьох прокремлівських інтернет-агітаторів, які публічно виправдовували збройну агресію РФ та поширювали закликали до повалення влади в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

Агітатори поширювали ворожі заклики з анонімних акаунтів у соцмережах, у тому числі заборонених в Україні. Матеріал для контенту брали з російських інтернет-ресурсів.

У Київській області:

кіберфахівці заблокували злочинну діяльність переселенки з Маріуполя, що створила кілька пропагандистських сторінок у соцмережах. Один з анонімних акаунтів був орієнтований на користувачів з країн ЄС. Саме цей ресурс зловмисниця використовувала для спроб дискредитації ЗСУ та викривлення історичних фактів про Україну.

Правоохоронці також затримали проросійського інтернет-агітатора з Бучі. На платформі "Одноклассники" він виправдовував воєнні злочини росіян та популяризував ПВК "Вагнера" і її власника Євгена Пригожина.

Встановлено, що під час окупації Бучі чоловік із родиною евакуювався на Прикарпаття. При цьому, в соцмережі чоловік шкодував, що окупантам не вдалося "взяти" Київ за три дні чи скинути "нацистський режим".

В Одеській області:

затримали місцевого, який в російській соцмережі "Вконтакте" розповсюджував заклики до знищення урядових будівель у Києві. Він також поширював в інтернеті заборонену комуністичну символіку.

Фігуранту повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу:

ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);

ч. 1 ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів).

За всіма викритими фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.