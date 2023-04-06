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Підтримували ПВК "Вагнера" та намагались дискредитувати ЗСУ: затримано трьох агітаторів

Новость на русском →
Четвер 06 квітня 2023 14:49
Підтримували ПВК "Вагнера" та намагались дискредитувати ЗСУ: затримано трьох агітаторів Фото: СБУ затримала трьох агітаторів, які підтримували ПВК Вагнера та намагались дискредитувати ЗСУ (ssu.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Служба безпеки Україна викрила ще трьох прокремлівських інтернет-агітаторів, які публічно виправдовували збройну агресію РФ та поширювали закликали до повалення влади в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Агітатори поширювали ворожі заклики з анонімних акаунтів у соцмережах, у тому числі заборонених в Україні. Матеріал для контенту брали з російських інтернет-ресурсів.

У Київській області:

кіберфахівці заблокували злочинну діяльність переселенки з Маріуполя, що створила кілька пропагандистських сторінок у соцмережах. Один з анонімних акаунтів був орієнтований на користувачів з країн ЄС. Саме цей ресурс зловмисниця використовувала для спроб дискредитації ЗСУ та викривлення історичних фактів про Україну.

Правоохоронці також затримали проросійського інтернет-агітатора з Бучі. На платформі "Одноклассники" він виправдовував воєнні злочини росіян та популяризував ПВК "Вагнера" і її власника Євгена Пригожина.

Встановлено, що під час окупації Бучі чоловік із родиною евакуювався на Прикарпаття. При цьому, в соцмережі чоловік шкодував, що окупантам не вдалося "взяти" Київ за три дні чи скинути "нацистський режим".

В Одеській області:

затримали місцевого, який в російській соцмережі "Вконтакте" розповсюджував заклики до знищення урядових будівель у Києві. Він також поширював в інтернеті заборонену комуністичну символіку.

Фігуранту повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу:

  • ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);
  • ч. 1 ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів).

За всіма викритими фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, СБУ повідомила про підозру блогеру Юрію Подоляку, який публічно виправдовує агресію РФ проти України.

Окрім того, правоохоронці затримали російського агента, який "зливав" розташування авіації ЗСУ у Дніпрі та області.

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Служба безпеки України Київська область Одеса ПВК Вагнера
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