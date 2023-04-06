RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киевской области пограничники задержали любителя "ДНРовских маскарадов"

Фото: в Киевской области пограничники задержали любителя "ДНРовских маскарадов" (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В Киевской области пограничники обнаружили мужчину, который имел связи с так называемой "ДНР".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Госпогранслужбы.

Правоохранители обнаружили фотографии, где мужчина позирует в форме "полиции "ДНР".

Свою причастность задержанный отрицает. По его словам, он сфотографировался во время застолья с пророссийским боевиком.

Версию задержанного будут проверять компетентные органы.

Фото: в Киевской области пограничники задержали любителя "ДНРовских маскарадов" (t.me/DPSUkr)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ задержала еще трех прокремлевских интернет-агитаторов, публично оправдывавших вооруженную агрессию России.

Также недавно было сообщено о подозрении работающему на Кремль блоггеру Юрию Подоляку.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеКиевская область