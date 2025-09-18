У Києві працює ППО: місто під атакою ''Шахедів''

Ілюстративне фото: у Києві та області працює ППО (Facebook/ PvKPivden)

У Київській області працює ППО через рух ворожих дронів. У столиці оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА в Telegram.