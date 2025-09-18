У Києві працює ППО: місто під атакою ''Шахедів''
У Київській області працює ППО через рух ворожих дронів. У столиці оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА в Telegram.
Раніше в Повітряних силах ЗСУ повідомляли про рух БпЛА в напрямку Києва з півдня.
Карта повітряних тривог станом на 03:35 виглядає так:
У Київській ОВА просять не фотографувати та не знімати роботу ЗСУ.
А також не нехтувати правилами безпеки і залишатись в укриттях до закінчення повітряної тривоги.
Оновлено о 03:45
"У столиці, на Оболоні, працюють сили ППО", - повідомив Київській міський голова Віталій Кличко.
Ввечері 17 вересня російські війська запустили безпілотники по Україні. У низці областей оголошено повітряну тривогу.
В ніч на 17 вересня було здійснено комбіновану атаку по Україні. Ворог застосував для ударів дрони різних типів, балістичну ракету "Іскандер-М/KN-23" та зенітну керовану ракету С-300.
Також російські окупанти ввечері 17 вересня ударом безпілотника зруйнували автозаправну станцію в районі Полтави. Внаслідок атаки ворога виникла пожежа.