В Киеве работает ПВО: город под атакой ''Шахедов''
Иллюстративное фото: киевляне в метро во время воздушной тревоги (Getty Images)
В Киевской области работает ПВО из-за движения вражеских дронов. В столице объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА в Telegram.
Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщали о движении БпЛА в направлении Киева с юга.
Карта воздушных тревог по состоянию на 03:35 выглядит так:
В Киевской ОВА просят не фотографировать и не снимать работу ВСУ.
А также не пренебрегать правилами безопасности и оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.
Обновлено в 03:45
"В столице, на Оболони, работают силы ПВО", - сообщил Киевской городской голова Виталий Кличко.