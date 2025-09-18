В Киеве работает ПВО: город под атакой ''Шахедов''

В Киевской области работает ПВО из-за движения вражеских дронов. В столице объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА в Telegram .

Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщали о движении БпЛА в направлении Киева с юга.

Карта воздушных тревог по состоянию на 03:35 выглядит так:

В Киевской ОВА просят не фотографировать и не снимать работу ВСУ.

А также не пренебрегать правилами безопасности и оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

Обновлено в 03:45

"В столице, на Оболони, работают силы ПВО", - сообщил Киевской городской голова Виталий Кличко.