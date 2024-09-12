У Київській області працюють сили ППО

В ніч на 12 вересня у Києві та майже по всій території України оголосили повітряну тривогу. Причиною стали дрони росіян.

Попередню масштабну тривогу оголошували близько 23:00 середи.

Нагадаємо, в ніч проти 9 вересня російська армія знову застосувала проти Києва ударні БпЛА типу Shahed, запущені з території Курської області. На місто баражуючі боєприпаси заходили після опівночі кількома хвилями.

Повітряна тривога у столиці тривала понад годину.

Силами та засобами ППО всі російські ударні дрони, які загрожували Києву, були знищені на підступах до столиці. В місті без руйнувань та потерпілих.

Чому РФ "засипає" Київ ракетами і скільки це може тривати - у матеріалі РБК-Україна.

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