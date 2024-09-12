UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Київській області працюють сили ППО

Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

У Київській області працюють сили протиповітряної оборони. Україну атакують російські ударні дрони.

"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - йдеться у повідомленні КОВА.

О 2:42 Повітряні Сили повідомляли про ударні безпілотники в небі над Київською областю. 

 

 

В ніч на 12 вересня у Києві та майже по всій території України оголосили повітряну тривогу. Причиною стали дрони росіян.

Попередню масштабну тривогу оголошували близько 23:00 середи.

Нагадаємо, в ніч проти 9 вересня російська армія знову застосувала проти Києва ударні БпЛА типу Shahed, запущені з території Курської області. На місто баражуючі боєприпаси заходили після опівночі кількома хвилями.

Повітряна тривога у столиці тривала понад годину.

Силами та засобами ППО всі російські ударні дрони, які загрожували Києву, були знищені на підступах до столиці. В місті без руйнувань та потерпілих.

Чому РФ "засипає" Київ ракетами і скільки це може тривати - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України