У Києві і низці областей оголошено тривогу
Пізно ввечері, 11 вересня, у Києві оголошено повітряну тривогу. Також сигнал пролунав і в низці інших областей України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинговий канал "Карта повітряних тривог" та Telegram Повітряних сил ЗСУ.
"Повітряна тривога в місті Києві", - йдеться у повідомленні о 23:02.
Зазначимо, що в повітряному просторі України зафіксовано ворожі дрони. Також військові попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння та активність ворожої тактичної авіації на північному напрямку.
Оновлено о 23:19
У Києві оголосили відбій повітряної тривоги.
Де оголошено тривогу
Станом на 23:05 сигнал повітряної тривоги оголошено на півночі, сході та півдні України.
Нагадаємо, що кілька годин тому в Києві вдруге за день оголошували тривогу. Причиною стало балістичне знаряддя, яке знову застосувала РФ.
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