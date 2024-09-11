У Києві і низці областей оголошено тривогу

Пізно ввечері, 11 вересня, у Києві оголошено повітряну тривогу. Також сигнал пролунав і в низці інших областей України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинговий канал "Карта повітряних тривог" та Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Повітряна тривога в місті Києві", - йдеться у повідомленні о 23:02.

Зазначимо, що в повітряному просторі України зафіксовано ворожі дрони. Також військові попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння та активність ворожої тактичної авіації на північному напрямку.

Оновлено о 23:19

У Києві оголосили відбій повітряної тривоги.

Де оголошено тривогу

Станом на 23:05 сигнал повітряної тривоги оголошено на півночі, сході та півдні України.