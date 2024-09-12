У Києві та більшості областей України оголошено тривогу

В ніч на 12 вересня у Києві та майже по всій території України оголосили повітряну тривогу. Причиною стали дрони росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинговий канал "Карта повітряних тривог" та Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Повітряна тривога в місті Київ", - йдеться у повідомленні о 02:30.

Зазначимо, що військові фіксують у повітряному просторі України ударні дронів-камікадзе. Тим часом у Київській міській військовій адміністрації підтвердили, що сигнал тривогу у столиці пролунав саме через загрозу дронів.

"Повітряна тривога повʼязана із загрозою ударних БпЛА. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги", - попередив Сергій Попко, начальник КМВА о 02:33.

Оновлено о 02:42

У Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що в регіоні зафіксовано БпЛА і по ним працюють сили ППО.

Крім того, влада закликала людей перебувати в укриттях і дотримуватися інформаційної тиші, а саме - не фіксувати та не викладати в мережу роботу захисників України.

Оновлено о 02:57

Військові оновили дані щодо руху "Шахедів". Зокрема, дрони прямують з:

Сумської області в напрямку Бєлгорода;

Дніпропетровської області курсом на Кіровоградську;

Полтавської в напрямку Черкаської та Дніпропетровської областей;

Чернігівської області в напрямку Полтавської та Київської;

Житомирської області в напрямку Хмельницької;

Вінницької області в напрямку Хмельницької та Житомирської;

Хмельницької області курсом на північ на межі з Тернопільською областю.

Оновлено о 03:13

"Київ - "Шахед" з північного сходу столиці! Пройдіть в укриття", - йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Оновлено о 03:55

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги

Де оголошено тривогу

Станом на 02:32 карта повітряних тривог виглядає наступним.