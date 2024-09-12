У Києві та більшості областей України оголошено тривогу
В ніч на 12 вересня у Києві та майже по всій території України оголосили повітряну тривогу. Причиною стали дрони росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинговий канал "Карта повітряних тривог" та Telegram Повітряних сил ЗСУ.
"Повітряна тривога в місті Київ", - йдеться у повідомленні о 02:30.
Зазначимо, що військові фіксують у повітряному просторі України ударні дронів-камікадзе. Тим часом у Київській міській військовій адміністрації підтвердили, що сигнал тривогу у столиці пролунав саме через загрозу дронів.
"Повітряна тривога повʼязана із загрозою ударних БпЛА. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги", - попередив Сергій Попко, начальник КМВА о 02:33.
Оновлено о 02:42
У Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що в регіоні зафіксовано БпЛА і по ним працюють сили ППО.
Крім того, влада закликала людей перебувати в укриттях і дотримуватися інформаційної тиші, а саме - не фіксувати та не викладати в мережу роботу захисників України.
Оновлено о 02:57
Військові оновили дані щодо руху "Шахедів". Зокрема, дрони прямують з:
- Сумської області в напрямку Бєлгорода;
- Дніпропетровської області курсом на Кіровоградську;
- Полтавської в напрямку Черкаської та Дніпропетровської областей;
- Чернігівської області в напрямку Полтавської та Київської;
- Житомирської області в напрямку Хмельницької;
- Вінницької області в напрямку Хмельницької та Житомирської;
- Хмельницької області курсом на північ на межі з Тернопільською областю.
Оновлено о 03:13
"Київ - "Шахед" з північного сходу столиці! Пройдіть в укриття", - йдеться у повідомленні Повітряних сил.
Оновлено о 03:55
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Де оголошено тривогу
Станом на 02:32 карта повітряних тривог виглядає наступним.
Нагадаємо, що пізно ввечері, 11 вересня, у Києві також оголошували тривогу. В той момент Повітряні сили ЗСУ фіксували в небі над Україною дрони, а на північному напрямку існувала загроза застосування балістичного озброєння та спостерігалася активність ворожої тактичної авіації.
Пізніше, ближче до початку 12 вересня, стало відомо, що є прильоти у місті Конотоп Сумської області. Через атаку в місті зникло світло, є постражалі.
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