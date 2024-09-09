ua en ru
Пн, 09 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У КМВА розповіли про наслідки нічної атаки на Київ

Понеділок 09 вересня 2024 06:48
UA EN RU
У КМВА розповіли про наслідки нічної атаки на Київ Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

В ніч проти 9 вересня російська армія знову застосувала проти Києва ударні БпЛА, попередньо типу Shahed, запущені з території Курської області. На місто баражуючі боєприпаси заходили після опівночі кількома хвилями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА.

Повітряна тривога у столиці тривала понад годину.

Силами та засобами ППО всі російські ударні дрони, які загрожували Києву, були знищені на підступах до столиці. Точну кількість та тип дронів пізніше оприлюднять Повітряні Сили.

Попередньо, в місті без руйнувань та потерпілих.

"Як ви бачите - майже щоночі у нас є тривоги. Тривоги повʼязані із реальними загрозами! Тому прошу вас завжди відповідально ставитися до оголошення небезпек, не нехтувати правилами і завжди користуватися укриттями. Бережіть себе!", - звернувся до киян начальник КМВА Сергій Попко.

Нагадаємо, в ніч з 8 на 9 вересня у місті Києві та низці областей України оголошено тривогу. Причиною стали ворожі БпЛА.

У Київській області працювали сили протиповітряної оборони. Вибухи чули також у Києві.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Війна Росії проти України
NEWS
У КМВА розповіли про наслідки нічної атаки на Київ
У КМВА розповіли про наслідки нічної атаки на Київ
DAILY
Криза минула? Що відбувається у боях за Покровськ і чи дійсно Росія сповільнила наступ
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Криза минула? Що відбувається у боях за Покровськ і чи дійсно Росія сповільнила наступ