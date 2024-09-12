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У Київській області працюють сили ППО

Четвер 12 вересня 2024 02:53
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У Київській області працюють сили ППО Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

У Київській області працюють сили протиповітряної оборони. Україну атакують російські ударні дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію і Повітряні Сили ЗСУ.

"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - йдеться у повідомленні КОВА.

О 2:42 Повітряні Сили повідомляли про ударні безпілотники в небі над Київською областю.

В ніч на 12 вересня у Києві та майже по всій території України оголосили повітряну тривогу. Причиною стали дрони росіян.

Попередню масштабну тривогу оголошували близько 23:00 середи.

Нагадаємо, в ніч проти 9 вересня російська армія знову застосувала проти Києва ударні БпЛА типу Shahed, запущені з території Курської області. На місто баражуючі боєприпаси заходили після опівночі кількома хвилями.

Повітряна тривога у столиці тривала понад годину.

Силами та засобами ППО всі російські ударні дрони, які загрожували Києву, були знищені на підступах до столиці. В місті без руйнувань та потерпілих.

Чому РФ "засипає" Київ ракетами і скільки це може тривати - у матеріалі РБК-Україна.

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