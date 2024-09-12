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В Киевской области работают силы ПВО

Четверг 12 сентября 2024 02:53
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В Киевской области работают силы ПВО Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

В Киевской области работают силы противовоздушной обороны. Украину атакуют российские ударные дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию и Воздушные Силы ВСУ.

"В воздушном пространстве зафиксированы БпЛА. Силы ПВО работают по целям", - говорится в сообщении КОВА.

В 2:42 Воздушные Силы сообщали об ударных беспилотниках в небе над Киевской областью.

В ночь на 12 сентября в Киеве и почти по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Причиной стали дроны россиян.

Предварительную масштабную тревогу объявляли около 23:00 среды.

Напомним, в ночь на 9 сентября российская армия вновь применила против Киева ударные БпЛА типа Shahed, запущенные с территории Курской области. На город баражирующие боеприпасы заходили после полуночи несколькими волнами.

Воздушная тревога в столице продолжалась больше часа.

Силами и средствами ПВО все российские ударные дроны, угрожавшие Киеву, были уничтожены на подступах к столице. В городе без разрушений и пострадавших.

Почему РФ "засыпает" Киев ракетами и сколько это может продолжаться – в материале РБК-Украина.

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