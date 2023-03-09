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У Київській області працюватимуть сапери: мешканці можуть чути вибухи

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Київ, Четвер 09 березня 2023 13:59
У Київській області працюватимуть сапери: мешканці можуть чути вибухи Фото: у Київській області працюватимуть сапери (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Сьогодні в одному з районів Київській області сапери будуть знищувати вибухонебезпечні предмети. У зв'язку з чим мешканці можуть чути звуки вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА.

"Сьогодні у Вишгородському районі працюватимуть наші сапери. В північних районах міста лунатимуть звуки вибухів", - сказано у повідомленні.

При цьому жителів закликають зберігати спокій, а під час повітряної тривоги перебувати в укриттях.

До того ж, сьогодні на Осокорки у Києві будуть лунати постріли та можливе обмеження руху через проведення слідчого експерименту.

РБК-Україна також повідомляло, що у четвер росіяни атакували Київ, троє людей постраждали, пошкоджено автомобілі та будівлі.

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