У Київській області працюватимуть сапери: мешканці можуть чути вибухи

Сьогодні в одному з районів Київській області сапери будуть знищувати вибухонебезпечні предмети. У зв'язку з чим мешканці можуть чути звуки вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА .

"Сьогодні у Вишгородському районі працюватимуть наші сапери. В північних районах міста лунатимуть звуки вибухів", - сказано у повідомленні.

При цьому жителів закликають зберігати спокій, а під час повітряної тривоги перебувати в укриттях.

До того ж, сьогодні на Осокорки у Києві будуть лунати постріли та можливе обмеження руху через проведення слідчого експерименту.

РБК-Україна також повідомляло, що у четвер росіяни атакували Київ, троє людей постраждали, пошкоджено автомобілі та будівлі.

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