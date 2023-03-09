В Киевской области будут работать саперы: жители могут слышать взрывы

Сегодня в одном из районов Киевской области саперы будут уничтожать взрывоопасные предметы. В связи с чем жители могут слышны звуки взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА .

"Сегодня в Вышгородском районе будут работать наши саперы. В северных районах города будут раздаваться звуки взрывов", - говорится в сообщении.

При этом жителей призывают сохранять спокойствие, а во время воздушной тревоги находиться в укрытиях.

К тому же, сегодня на Осокорки в Киеве будут звучать выстрелы и возможно ограничение движения из-за проведения следственного эксперимента.

РБК-Украина также сообщало, что в четверг россияне атаковали Киев, три человека пострадали, повреждены автомобили и здания.

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