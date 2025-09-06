ua en ru
У Київській області працює ППО по ворожим дронам

Субота 06 вересня 2025 10:44
У Київській області працює ППО по ворожим дронам Фото: у Київській області працює ППО по ворожим дронам (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Київській області сили протиповітряної оборони працюють по ворожим безпілотникам. Жителів регіону закликають залишатись в укриттях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської ОВА.

"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", - зазначили в Київській ОВА.

Також жителів області закликали дотримуватись інформаційної тиші – не фіксувати та не викладати в мережу роботу захисників.

Атака дронів РФ по Україні 6 вересня

Раніше повідомлялось, що російські війська сьогодні зранку запустили по Україні ударні безпілотники типу "Шахед". Наразі спостерігається загроза для північних областей.

Окрім того, в ніч на 6 вересня РФ випустила по Україні 91 дрон. Зафіксовані влучання у восьми локаціях, а також падіння уламків у кількох місцях.

Сили протиповітряної оборони ліквідували 68 ворожих дронів на півночі та сході країни. При цьому зафіксовано влучання 18 ударних безпілотників на 8 локаціях, падіння збитих (уламки) – на 4 локаціях.

Також повідомлялось, що в ніч на 6 вересня Росія обстріляла залізничну інфраструктуру в Донецькій області. В "Укрзалізниці" кажуть, що через атаку дільниця перед Слов'янськом знеструмлена. Внаслідок атаки низка потягів затримується.

