У Київській області працює ППО по ворожим дронам
У Київській області сили протиповітряної оборони працюють по ворожим безпілотникам. Жителів регіону закликають залишатись в укриттях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської ОВА.
"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", - зазначили в Київській ОВА.
Також жителів області закликали дотримуватись інформаційної тиші – не фіксувати та не викладати в мережу роботу захисників.
Атака дронів РФ по Україні 6 вересня
Раніше повідомлялось, що російські війська сьогодні зранку запустили по Україні ударні безпілотники типу "Шахед". Наразі спостерігається загроза для північних областей.
Окрім того, в ніч на 6 вересня РФ випустила по Україні 91 дрон. Зафіксовані влучання у восьми локаціях, а також падіння уламків у кількох місцях.
Сили протиповітряної оборони ліквідували 68 ворожих дронів на півночі та сході країни. При цьому зафіксовано влучання 18 ударних безпілотників на 8 локаціях, падіння збитих (уламки) – на 4 локаціях.
Також повідомлялось, що в ніч на 6 вересня Росія обстріляла залізничну інфраструктуру в Донецькій області. В "Укрзалізниці" кажуть, що через атаку дільниця перед Слов'янськом знеструмлена. Внаслідок атаки низка потягів затримується.