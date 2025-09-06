Фото: у Київській області працює ППО по ворожим дронам (Getty Images)

У Київській області сили протиповітряної оборони працюють по ворожим безпілотникам. Жителів регіону закликають залишатись в укриттях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської ОВА.

"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", - зазначили в Київській ОВА. Також жителів області закликали дотримуватись інформаційної тиші – не фіксувати та не викладати в мережу роботу захисників.