РФ зранку запустила "Шахеди" по Україні: у яких областях попередили про загрозу

Субота 06 вересня 2025 09:59
РФ зранку запустила "Шахеди" по Україні: у яких областях попередили про загрозу Фото: РФ зранку запустила "Шахеди" по Україні (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська сьогодні зранку, 6 вересня, запустили по Україні ударні безпілотники типу "Шахед". Наразі спостерігається загроза для північних областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Ворожий БпЛА на Чернігівщині курсом на Київщину, БпЛА на півночі Київщини курсом на Житомирщину", - повідомили у Повітряних силах.

Також раніше про загрозу ударних безпілотників попереджали жителів Чернігівської області, а також Вишгородського району Київщини.

Окрім того, нещодавно моніторингові пабліки повідомляли про пуск ворожих ударних дронів з кількох напрямків.

Удар по Україні вночі 6 вересня

Нагадаємо, Росія в ніч на 6 вересня випустила по Україні 91 дрон. Зафіксовані влучання у восьми локаціях, а також падіння уламків у кількох місцях.

Сили протиповітряної оборони ліквідували 68 ворожих дронів на півночі та сході країни. При цьому зафіксовано влучання 18 ударних безпілотників на 8 локаціях, падіння збитих (уламки) – на 4 локаціях.

Також повідомлялось, що в ніч на 6 вересня Росія обстріляла залізничну інфраструктуру в Донецькій області. В "Укрзалізниці" кажуть, що через атаку дільниця перед Слов'янськом знеструмлена. Внаслідок атаки низка потягів затримується.

