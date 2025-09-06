ua en ru
Сб, 06 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Киевской области работает ПВО по вражеским дронам

Суббота 06 сентября 2025 10:44
UA EN RU
В Киевской области работает ПВО по вражеским дронам Фото: в Киевской области работает ПВО по вражеским дронам (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Киевской области силы противовоздушной обороны работают по вражеским беспилотникам. Жителей региона призывают оставаться в укрытиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской ОГА.

"В воздушном пространстве зафиксирован БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", - отметили в Киевской ОГА.

Также жителей области призвали соблюдать информационную тишину - не фиксировать и не выкладывать в сеть работу защитников.

Атака дронов РФ по Украине 6 сентября

Ранее сообщалось, что российские войска сегодня утром запустили по Украине ударные беспилотники типа "Шахед". Сейчас наблюдается угроза для северных областей.

Кроме того, в ночь на 6 сентября РФ выпустила по Украине 91 дрон. Зафиксированы попадания в восьми локациях, а также падение обломков в нескольких местах.

Силы противовоздушной обороны ликвидировали 68 вражеских дронов на севере и востоке страны. При этом зафиксировано попадание 18 ударных беспилотников на 8 локациях, падение сбитых (обломки) - на 4 локациях.

Также сообщалось, что в ночь на 6 сентября Россия обстреляла железнодорожную инфраструктуру в Донецкой области. В "Укрзализныце" говорят, что из-за атаки участок перед Славянском обесточен. В результате атаки ряд поездов задерживается.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПВО Киевская область Дрони
Новости
Зеленский в Париже, Путин в Китае - главное о переговорах за неделю
Зеленский в Париже, Путин в Китае - главное о переговорах за неделю
Аналитика
Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России