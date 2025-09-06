В Киевской области работает ПВО по вражеским дронам

В Киевской области силы противовоздушной обороны работают по вражеским беспилотникам. Жителей региона призывают оставаться в укрытиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской ОГА.

Также жителей области призвали соблюдать информационную тишину - не фиксировать и не выкладывать в сеть работу защитников.

"В воздушном пространстве зафиксирован БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", - отметили в Киевской ОГА.

Атака дронов РФ по Украине 6 сентября

Ранее сообщалось, что российские войска сегодня утром запустили по Украине ударные беспилотники типа "Шахед". Сейчас наблюдается угроза для северных областей.

Кроме того, в ночь на 6 сентября РФ выпустила по Украине 91 дрон. Зафиксированы попадания в восьми локациях, а также падение обломков в нескольких местах.

Силы противовоздушной обороны ликвидировали 68 вражеских дронов на севере и востоке страны. При этом зафиксировано попадание 18 ударных беспилотников на 8 локациях, падение сбитых (обломки) - на 4 локациях.

Также сообщалось, что в ночь на 6 сентября Россия обстреляла железнодорожную инфраструктуру в Донецкой области. В "Укрзализныце" говорят, что из-за атаки участок перед Славянском обесточен. В результате атаки ряд поездов задерживается.