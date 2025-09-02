У Київській області працює ППО по ворожих дронах

"У повітряному просторі зафіксовано БПЛА. Сили ППО працюють по цілі. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", - повідомили в КМВА.

Українців також закликають дотримуватися інформаційної тиші - не фіксувати та не викладати в мережу роботу ППО.

Як зазначили у Повітряних силах, станом на зарар російські дрони рухаються із Київщини на Житомирщину.

Карта повітряних тривог станом на 19:06

