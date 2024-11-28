У Київській області працює ППО: Росія запустила дрони

В ніч на 28 листопада у Київській області чути звуки вибухів. Сили ППО збивають ворожі дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської обласна військової адміністрації.

"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - йдеться у повідомленні о 00:19.

Крім того, у КОВА закликали українців подбати про власну безпеку і перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги.

"Дотримуйтеся інформаційної тиші - не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - додали у КОВА.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:26 сигнал повітряної тривоги продовжується у Київській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях. Крім того, вже багато місяців темно-червоним кольором досі позначено Луганську область та окупований Крим.