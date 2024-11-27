У Київській області є пошкодження внаслідок падіння уламків дронів

У Київській області зафіксовано падіння уламків дронів внаслідок відбиття повітряної атаки ворога. В одному з населених пунктів вибухова хвиля пошкодила скління квартир й не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку голови Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Руслана Кравченка.

За словами Кравченка, під час відбиття атаки протиповітряна оборона (ППО) знищила усі цілі. Постраждалих чи влучань в об’єкти критичної або ж житлової інфраструктури немає.

Водночас внаслідок падіння уламків в одному з населених пунктів вибухова хвиля пошкодила скління:

18 квартир;

3 офісних приміщень;

3 багатоповерхових будинків.

Фото: наслідки повітряної атаки на Київську область (t.me/UA_National_Police)

Зокрема у двох районах Київської області пошкоджені:

вікна, двері та покрівля в 4 приватних будинках;

4 господарчі споруди;

гараж.

"Оперативні групи продовжують фіксацію наслідків нічної атаки на Київську область. Вже працюємо з місцевою владою та нашими міжнародними партнерами над допомогою родинам, власність яких постраждала", - додав Кравченко.

Обстріли України

З початком повномасштабного вторгнення Росії українські міста й села регулярно обстрілюються ворогом. Це призводить до руйнування інфраструктури та жертв серед цивільного населення. Для атак терористи застосовують різні види зброї, включно з ракетними комплексами, артилерією, бойовими дронами та авіацією.

У ніч на 27 листопада, згідно з даними Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ), ворог застосував 89 ударних безпілотних літальних апаратів (БпЛА) Shahed й дрони невстановленого типу. Під час відбиття атаки збито 36 ворожих безпілотників.