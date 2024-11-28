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В Киевской области работает ПВО: Россия запустила дроны

Четверг 28 ноября 2024 00:26
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В Киевской области работает ПВО: Россия запустила дроны Фото: силы ПВО Украины (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 28 ноября в Киевской области слышны звуки взрывов. Силы ПВО сбивают вражеские дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской областной военной администрации.

"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксированы БпЛА. Силы ПВО работают по целям", - говорится в сообщении в 00:19.

Кроме того, в КОВА призвали украинцев позаботиться о собственной безопасности и находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги.

"Соблюдайте информационную тишину - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", - добавили в КОВА.

Где объявили тревогу

По состоянию на 00:26 сигнал воздушной тревоги продолжается в Киевской, Житомирской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях. Кроме того, уже много месяцев темно-красным цветом до сих пор обозначены Луганская область и оккупированный Крым.

В Киевской области работает ПВО: Россия запустила дроны

Напомним, что прошлой ночью в Киевской области также были слышны взрывы. Силы ПВО сбивали дроны россиян, которые летели в направлении столицы.

Утром глава Киевской областной военной администрации (КОВА) Руслан Кравченко рассказал, что противовоздушная оборона снизила все цели. Пострадавших или попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не было.

Однако в результате падения обломков БпЛА в одном из населенных пунктов взрывная волна повредила остекление квартир и не только.

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