У Київській області чути звуки вибухів: сили ППО збивають дрони
В ніч на 27 листопада у Київській області чути звуки вибухів. Військові зафіксували дрони, по ворожі цілям працюють сили ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Telegram Київської обласної військової адміністрації (КОВА).
"Київська область! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО", - йдеться у повідомленні о 02:35.
Крім того, українців закликали не фотографувати та не знімати на відео роботу українських захисників.
"Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", - додали у КОВА.
Де оголосили тривогу
Станом на 02:43 сигнал повітряної тривоги продовжується у Київській, Житомирській, Черкаській, Вінницькій, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Кіровоградській областях. Крім того, темно-червоним кольором позначено Луганську область та окупований півострів Крим.
Нагадаємо, що кілька годин тому повітряну тривогу оголосили в Києві. Її причиною теж стали ворожі дрони.
Після цього в столиці було чути вибухи. У КМВА повідомили, що в місті працює ППО по ворожих цілях у повітрі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.