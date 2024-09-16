У Києві і області працює ППО

Нагадаємо, військові Російської Федерації надвечір 15 вересня запустили "Шахеди" по Україні.

Вночі у Києві та низці інших областей було оголошено тривогу.

14 вересня у Києві через ворожу атаку із застосуванням "Шахедів" та на тлі роботи ППО фіксували падіння уламків ворожих цілей в Оболонському районі. За словами мера, фрагменти впали на територію комунального підприємства у цьому районі. Обійшлося без загоряння.

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