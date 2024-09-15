Росія запустила "Шахеди" по Україні: дрони летять з півночі та сходу
Фото: Росія запустила "Шахеди" по Україні (Getty Images)
Військові Російської Федерації надвечір 15 вересня запустили "Шахеди" по Україні. Їх вже помітили на півночі та сході.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗС України.
Повітряні сили повідомляють, що наразі ворожі дрони йдуть відразу за кількома напрямками. Зокрема:
- З Харківської області - на Полтавську.
- З Сумської області - на Чернігівську, південно-західним курсом.
"На Чернігівщині рухаються у напрямку Прилук", - повідомили в ПС.
Росіяни обстрілюють Україну дронами
Нагадаємо, що сьогодні український президент Володимир Зеленський повідомив, що за тиждень Росія застосувала по Україні понад 800 КАБів і майже 300 дронів.
Тільки сьогодні ми писали, що зранку РФ з дронів атакувала авто і мікроавтобус у Миколаївській області.
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