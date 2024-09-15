ua en ru
Нд, 15 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росія запустила "Шахеди" по Україні: дрони летять з півночі та сходу

Росія, Неділя 15 вересня 2024 20:54
UA EN RU
Росія запустила "Шахеди" по Україні: дрони летять з півночі та сходу Фото: Росія запустила "Шахеди" по Україні (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Військові Російської Федерації надвечір 15 вересня запустили "Шахеди" по Україні. Їх вже помітили на півночі та сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗС України.

Повітряні сили повідомляють, що наразі ворожі дрони йдуть відразу за кількома напрямками. Зокрема:

  • З Харківської області - на Полтавську.
  • З Сумської області - на Чернігівську, південно-західним курсом.

"На Чернігівщині рухаються у напрямку Прилук", - повідомили в ПС.

Росіяни обстрілюють Україну дронами

Нагадаємо, що сьогодні український президент Володимир Зеленський повідомив, що за тиждень Росія застосувала по Україні понад 800 КАБів і майже 300 дронів.

Тільки сьогодні ми писали, що зранку РФ з дронів атакувала авто і мікроавтобус у Миколаївській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Дрони
NEWS
Україна ще не отримала дозвіл від США на удари вглиб РФ, - Зеленський
Україна ще не отримала дозвіл від США на удари вглиб РФ, - Зеленський
DAILY
Осінь президентів. Три виклики для України та Зеленського на тлі виборів у США
Роман Коткореспондент РБК-Україна Осінь президентів. Три виклики для України та Зеленського на тлі виборів у США