В Киеве и области работает ПВО

Напомним, военные Российской Федерации вечером 15 сентября запустили "Шахеды" по Украине.

Ночью в Киеве и ряде других областей была объявлена тревога.

14 сентября в Киеве из-за вражеской атаки с применением "Шахедов" и на фоне работы ПВО фиксировали падение обломков вражеских целей в Оболонском районе. По словам мэра, фрагменты упали на территорию коммунального предприятия в этом районе. Обошлось без возгорания.

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