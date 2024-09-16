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В Киеве и области работает ПВО

Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

В Киевской области во время воздушной тревоги раздался взрыв. В Киевской областной военной администрации говорят о работе ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КОВА .

"Киевская область! Силы ПВО работают по вражеским БПЛА" - говорится в сообщении.

До этого Воздушные Силы предупреждали об атаке ударных БПЛА на Киев и Киевскую область.

Позже о работе ПВО сообщили также в Киевской городской военной администрации. "В Киеве работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!" – говорится в сообщении КГВА.

Напомним, военные Российской Федерации вечером 15 сентября запустили "Шахеды" по Украине.

Ночью в Киеве и ряде других областей была объявлена тревога.

14 сентября в Киеве из-за вражеской атаки с применением "Шахедов" и на фоне работы ПВО фиксировали падение обломков вражеских целей в Оболонском районе. По словам мэра, фрагменты упали на территорию коммунального предприятия в этом районе. Обошлось без возгорания.

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