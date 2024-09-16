У Києві та більшості областей України оголошено тривогу через дрони
В ніч з 15 на 16 вересня у Києві та низці інших областей оголошено тривогу. Причиною стали ворожі дрони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинговий канал "Карта повітряних тривог" та Telegram Повітряних сил ЗСУ.
"Повітряна тривога в місті Києві", - йдеться у повідомленні о 01:44.
Водночас, військові попередили, що на Київ з південного заходу летить безпілотник.
Хвилиною пізніше, о 01:45, у Київській обласній військовій адміністрації (КОВА) повідомили, що в регіоні сили ППО працюють по ворожих цілях", - написали у Telegram КОВА.
"Сили ППО працюють по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку.
Також в ОВА закликали дотримуватися інформаційної тиші не фіксувати та не викладати в мережу роботу захисників України.
Оновлено о 01:58
"БпЛА на Київ з півдня", - повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Де оголошено тривогу
Станом на 01:45 карта повітряних тривог в Україні виглядає наступним чином.
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