У Київській області працює ППО

На Київщині сьогодні вночі, 25 травня, працюють сили ППО, повідомляється про небезпеку атаки ворожими дронами-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram Київської ОВА.

Незабаром у КДВА наголосили, що сили ППО працюють на підступах до Києва.

"У Київській області небезпека застосування ворожих БПЛА. Сили ППО вже працюють. Перебувайте в укритті до закінчення повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку та рідних", - заявили у Київській ОВА.

Окупанти атакують Україною дронами-камікадзе

Нагадаємо, що вчора пізно ввечері, 24 травня, у Києві та області, а також низці регіонів оголосили повітряну тривогу.

Нагадаємо, що вночі 22 травня в Україні у низці областей лунав сигнал повітряної тривоги. Як стало відомо на ранок, окупанти атакували Україну безпілотниками. Втім, усі ворожі цілі було знищено.

Також вночі з 20 на 21 травня українські захисники збили чотири дрони-камікадзе типу Shahed-136/131. Це сталося на сході України.

Що відомо про іранські дрони-камікадзе "Шахед"

БПЛА типу "Шахед" створено в Ірані. Їхнім головним завданням є завдання вогневих ударів на великих відстанях, до 2 тисяч кілометрів. Функціонал БПЛА "Шахед" забезпечує ураження мети методом самознищення. Серед відмінних рис роботи дронів – гучна робота двигунів внутрішнього згоряння та невисока точність. Окупанти запускають "Шахеди" із залізниці, автомобільних напівпричепів або корабельного транспорту.

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