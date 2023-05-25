В Киевской области работает ПВО

В Киевской области сегодня ночью, 25 мая, работают силы ПВО, сообщается об опасности атаки вражескими дронами-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской ОВА.

Вскоре в КГВА отметили, что силы ПВО работают на подступах к Киеву.

"В Киевской области опасность применения враждебных БПЛА. Силы ПВО уже работают. Находитесь в укрытии до окончания воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности и родных", - заявили в Киевской ОВА.

Оккупанты атакуют по Украине дронами-камикадзе

Напомним, что вчера поздно вечером, 24 мая, в Киеве и области, а также ряде регионов объявили воздушную тревогу.

Напомним, что ночью 22 мая в Украине в ряде областей раздавался сигнал воздушной тревоги. Как стало известно на утро, оккупанты атаковали Украину беспилотниками. Впрочем, все вражеские цели были уничтожены.

Также ночью с 20 на 21 мая украинские защитники сбили четыре дрона-камикадзе типа Shahed-136/131. Это произошло на востоке Украины.

Что известно об иранских дронах-камикадзе "Шахед"

БПЛА типа "Шахед" созданы в Иране. Их главной задачей является нанесение огневых ударов на больших расстояниях, до 2 тысяч километров. Функционал БПЛА "Шахед" обеспечивает поражение цели методом самоуничтожения. Среди отличительных черт работы дронов – громкая работа двигателей внутреннего сгорания и невысокая точность. Оккупанты запускают "Шахеды" с железной дороги, автомобильных полуприцепов, или корабельного транспорта.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.