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Українські військові збили 4 дрони-камікадзе на сході

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Україна , Неділя 21 травня 2023 10:27
Українські військові збили 4 дрони-камікадзе на сході Фото: сили ППО вчора збили 4 дрони-камікадзе (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські захисники збили чотири дрони-камікадзе типу Shahed-136/131. Це сталося на сході України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Військові повітряного командування "Схід" приземлили російські "Шахеди" на східному напрямку ввечері 20 травня.

Нагадаємо, ввечері 20 травня російська армія намагалася атакувати Дніпропетровську область дронами-камікадзе. Жителі Дніпрі повідомляли про вибухи.

Пізніше влада повідомила, що всі ворожі безпілотники були збиті силами ППО, але точну кількість цілей не уточнювали. Відомо, що дрони збили над Синельниківським та Павлоградським районами.

Росія активно використовує дрони

Окупанти почали використовувати дрони-камікадзе іранського виробництва восени минулого року під час масованих атак України. До тепер Росія атакує українські міста іранськими "Шахедами".

За словами військових, росіяни випускають дрони вночі, щоб заплутати українську ППО.

Так, до прикладу, в ніч на 19 травня окупанти випустили по Україні 22 дрони-камікадзе та шість ракет. Українські військові збили 16 "Шахедів" та три ракети.

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