У Київській області працює ППО

Мешканців Київської області попередили про роботу сил протиповітряної оборони у суботу, 22 жовтня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Київської ОВА Олексія Кулебу.
"Мешканці Київщини! Перебувайте в укриттях. В області працює ППО", - написав він.
Зазначимо, що раніше Telegram-канали повідомляли про те, що в області піднявся клуб диму після вибухів.
Кулеба нагадав усім жителям про заборону на фото- та відеофіксацію роботи ППО, ворожих об’єктів та їхнього падіння.
Нагадаємо, вчора мешканців Київської області попереджали про те, що у Вишгородському районі проводяться навчання для саперів.
Також нещодавно у Вишгородському районі місцевий мешканець знайшов російський дрон "Орлан 10".
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