В Киевской области работает ПВО

"Жители Киевской области! Находитесь в укрытиях. В области работает ПВО", - написал он.

Отметим, что ранее Telegram-каналы сообщали о том, что в области поднялся клуб дыма после взрывов.

Кулеба напомнил всем жителям о запрете на фото- и видеофиксацию работы ПВО, вражеских объектов и их падения.

Напомним, вчера жителей Киевской области предупреждали о том, что в Вышгородском районе проводятся учения для саперов.

Также недавно в Вышгородском районе местный житель обнаружил российский дрон "Орлан 10" .

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