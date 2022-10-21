В Київській області лунатимуть вибухи. ОВА попередила про навчання для саперів
Жителів Київської області попередили про можливі вибухи в регіоні. У Вишгородському районі проводяться навчання для саперів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської ОВА.
"У межах запланованих заходів - відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів. Через це в деяких громадах області можливо чути звуки вибухів", - пише пресслужба ОВА.
Містян закликають зберігати спокій та дотримуватись правил безпеки.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно у Полтавській області проводили навчальні стрільби, а також технічні вибухи в одному з кар'єрів.
Чергові саперські навчання також проводились зовсім нещодавно у Київській області.
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