В Київській області лунатимуть вибухи. ОВА попередила про навчання для саперів

Жителів Київської області попередили про можливі вибухи в регіоні. У Вишгородському районі проводяться навчання для саперів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської ОВА.

"У межах запланованих заходів - відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів. Через це в деяких громадах області можливо чути звуки вибухів", - пише пресслужба ОВА.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно у Полтавській області проводили навчальні стрільби, а також технічні вибухи в одному з кар'єрів.

Чергові саперські навчання також проводились зовсім нещодавно у Київській області.

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