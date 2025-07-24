У Київській області повітряну тривогу оголошуватимуть по-новому: що змінилось

У Київській області від сьогодні, 24 липня, повітряну тривогу оголошуватимуть диференційовано – лише в тих районах, де існує підвищена загроза.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Київської ОВА Миколи Калашника.
"Відсьогодні сигнал повітряної тривоги в Київській області диференційований. Це означає, що повітряна тривога оголошуватиметься лише в тих районах, де є реальна загроза. Наприклад, у разі фіксації ворожих цілей сигнал надходитиме лише в частину області, що перебуває під безпосередньою загрозою, а не по всій Київщині", - зазначив Калашник.
За його словами, така система була протестована сьогодні вночі спільно з Повітряними силами та ДСНС. Система відпрацювала надійно й без збоїв.
"Це не просто технічне оновлення, а впровадження принципу адресного оповіщення, що відповідає вимогам часу для підтримки роботи бізнесу, навчального процесу в освітніх установах та решти сфер", - додав він.
Керівник Київської ОВА також зазначив, що у регіоні продовжується модернізація всієї регіональної системи оповіщення.
Нова архітектура включає:
"Наша мета – щоб кожна громада Київщини була вчасно попереджена й захищена", - додав Калашник.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як врятувати життя під час повітряної тривоги, якщо ви перебуваєте вдома, на вулиці, або ж у транспортному засобі.
Крім того, ми пояснювали, як потрібно діяти під час масових випадків - вибухів, обвалів чи ворожих атак по цивільній інфраструктурі, а також чого робити при цьому категорично не можна.
У ДСНС також розповідали про надійність укриттів в Україні (і чи працює так зване "правило двох стін") та як діяти, якщо людина все ж таки опинилася під завалами.
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