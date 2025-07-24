У Київській області повітряну тривогу оголошуватимуть по-новому: що змінилось

"Відсьогодні сигнал повітряної тривоги в Київській області диференційований. Це означає, що повітряна тривога оголошуватиметься лише в тих районах, де є реальна загроза. Наприклад, у разі фіксації ворожих цілей сигнал надходитиме лише в частину області, що перебуває під безпосередньою загрозою, а не по всій Київщині", - зазначив Калашник.

За його словами, така система була протестована сьогодні вночі спільно з Повітряними силами та ДСНС. Система відпрацювала надійно й без збоїв.

"Це не просто технічне оновлення, а впровадження принципу адресного оповіщення, що відповідає вимогам часу для підтримки роботи бізнесу, навчального процесу в освітніх установах та решти сфер", - додав він.

Керівник Київської ОВА також зазначив, що у регіоні продовжується модернізація всієї регіональної системи оповіщення.

Нова архітектура включає:

сучасне обладнання;

цифрові канали зв’язку;

резервне живлення, що забезпечує автономну роботу навіть під час відключень.

"Наша мета – щоб кожна громада Київщини була вчасно попереджена й захищена", - додав Калашник.