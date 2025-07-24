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В Киевской области воздушную тревогу будут объявлять по-новому: что изменилось

Фото: в Киевской области воздушную тревогу будут объявлять по-новому (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Киевской области с сегодняшнего дня, 24 июля, воздушную тревогу будут объявлять дифференцированно - только в тех районах, где существует повышенная угроза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Киевской ОГА Николая Калашника.

"С сегодняшнего дня сигнал воздушной тревоги в Киевской области дифференцированный. Это означает, что воздушная тревога будет объявляться только в тех районах, где есть реальная угроза. Например, в случае фиксации вражеских целей сигнал будет поступать только в часть области, которая находится под непосредственной угрозой, а не по всей Киевской области", - отметил Калашник.

По его словам, такая система была протестирована сегодня ночью совместно с Воздушными силами и ГСЧС. Система отработала надежно и без сбоев.

"Это не просто техническое обновление, а внедрение принципа адресного оповещения, что соответствует требованиям времени для поддержки работы бизнеса, учебного процесса в образовательных учреждениях и других сфер", - добавил он.

Руководитель Киевской ОГА также отметил, что в регионе продолжается модернизация всей региональной системы оповещения.

Новая архитектура включает:

  • современное оборудование;
  • цифровые каналы связи;
  • резервное питание, обеспечивающее автономную работу даже во время отключений.

"Наша цель - чтобы каждая община Киевщины была вовремя предупреждена и защищена", - добавил Калашник.

 

Правила поведения во время воздушной тревоги

Напомним, ранее мы рассказывали, как спасти жизнь во время воздушной тревоги, если вы находитесь дома, на улице, или в транспортном средстве.

Кроме того, мы объясняли, как нужно действовать во время массовых случаев - взрывов, обвалов или вражеских атак по гражданской инфраструктуре, а также чего делать при этом категорически нельзя.

В ГСЧС также рассказывали о надежности укрытий в Украине (и работает ли так называемое "правило двух стен") и как действовать, если человек все же оказался под завалами.

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Киевская областьВоздушная тревога